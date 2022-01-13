Американский журналист: последние программы Валиевой не передают её талант

Американский публицист Дэвид Лиз остался не в восторге от последних прокатов, которые продемонстрировала российская фигуристка Камила Валиева.

"Валиева прыгает четверные на большой высоте и далеко пролетает. Но последние программы Валиевой не соответствуют уровню её таланта. Я не нахожу их особенно запоминающимися", — сообщил Лиз. Слова американца передаёт Championat.com.

Камила Валиева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Её произвольная программа получила от судей 193,10 балла, короткая — 90,38 балла. Итоговая сумма золотой медалистки чемпионата за обе программы составила 283,48 балла.

Серебро чемпионата России досталось Александре Трусовой, набравшей 248,65 балла, бронзовым призёром стала Анна Щербакова, итоговая сумма баллов которой за обе программы составила 239,56 балла.