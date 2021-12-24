Блогер, отправивший в нокаут Джигурду, согласен на реванш

Блогер Александр Шпак сообщил о своей готовности провести матч-реванш с популярным артистом Никитой Джигурдой, с которым он уже провёл неудачный для последнего поединок. Об этом стало известно NEWS.ru.

"Если Никита захочет реванш, то реваншу быть, если считает, что в этот день боги были не на его стороне, и рефери остановил бой слишком рано", — дал своё согласие на повторный бой блогер.



Шпак отметил, что они с Джигурдой находятся в хороших отношениях, в которых нет места злости или ненависти, и что если реванш между ними состоится, то он станет, по словам Шпака, "хорошей, доброй рубкой".

23 декабря состоялся бой между блогером Александром Шпаком и артистом Никитой Джигурдой, который представлял из себя боксёрский поединок. Он проходил в рамках промоушена "Наше дело". Поединок продлился два раунда, во втором из них Шпак отправил 60-летнего Джигурду в нокаут.

Из предыдущих двух подобных поединков, с депутатом Виталием Милоновым и ведущим Отаром Кушанашвили, Джигурда два раза подряд вышел победителем.

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