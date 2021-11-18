Футболист Ковба скончался из-за коронавируса в 42 года

Футболист, защитник, игравший за самарский клуб "Крылья Советов" с 2000 по 2009 годы, Денис Ковба, скончался из-за коронавируса. Информация об этом появилась на сайте футбольного клуба.

"На 43-м году жизни ушёл из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…", — сообщается в пресс-службе клуба.

11 ноября стало известно, что футболист попал в очень тяжёлом состоянии в реанимацию после заражения коронавирусной инфекцией.

Денис Ковба принял участие в 260 матчах за "Крылья Советов", принеся своему клубу 8 голов. Спортсмен получил третье место на чемпионате России.

Футболист ушёл из большого спорта в 2021 году. После этого он сотрудничал со сборной Белоруссии, тренировал команду "Витебск" в 2018–2019 годах.

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