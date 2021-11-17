Соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022 определит УЕФА

Во вторник, 16 ноября завершился первый этап отборочного турнира чемпионата мира-2022. Путёвки на Мундиаль в Катаре завоевали десять команд, победивших в своих группах:

Германия, Англия, Хорватия, Нидерланды, Дания;

Бельгия, Франция, Швейцария, Испания, Сербия.

Оставшиеся три путёвки на ЧМ-2022 разыграют 12 команд - десять сборных, занявших вторые места в своих группах, а также двое лучших из Лиги наций.

Борьбу за места на Мундиале продолжают сборные России, Турции, Италии, Португалии, Чехии, Уэльса, Австрии, Швеции, Украины, Шотландии, Польши и Северной Македонии.

Всё о жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022

УЕФА проведёт жеребьёвку второго рануда отборочного турнира 26 ноября в Цюрихе. Начало мероприятия - 19.00 по московскому времени.

Посев жеребьёвки

По результатам первого раунда команды разделены на две "корзины". В число сеянных попали шесть сборных с лучшими показателями (очки, разница забитых и пропущенных голов, количество забитых голов):

Португалия, Шотландия, Италия;

Россия, Швеция, Уэльс.

Среди несеянных оказались четыре команды с худшими покзателями, а также две сборные из Лиги наций:

Турция, Польша, Северная Македония;

Украина, Австрия, Чехия.

Правила жеребьёвки

Во время жеребьёвки команды будут разбиты на три "пути". В каждом из них сборные проведут полуфиналы и финал, состоящие из одного матча.

Хозяином полуфинала будет сеянная команда.

Хозяин финала определится во время жеребьёвки.

Как сообщает УЕФА, при жеребьёвке сначала по сетке будут распеределены сеянные команды. Две сборные, названия которых достанут первыми, попадут в "путь А", третий и четвёртый "шар" - в "путь B", последние - в "путь С".

Аналогично распределят несеянные команды, после чего образуются полуфинальные пары.

Сетка стыковых матчей ЧМ-2022.

Сборные России и Украины УЕФА, как и прежде, будет разводить по разным частям сетки. Таким образом, у команды Карпина на полуфинал всего пять вариантов - Турция, Австрия, Чехия, Польша и Северная Македония.

Даты стыковых матчей ЧМ-2022

Полуфиналы второго раунда отбора состоятся 24 марта 2022 года, финалы - 29 марта 2022 года.

В апреле 2022 года состоится жеребьёвка финального турнира ЧМ-2022, а сам Мундиаль пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.