Во вторник, 16 ноября завершился первый этап отборочного турнира чемпионата мира-2022. Путёвки на Мундиаль в Катаре завоевали десять команд, победивших в своих группах:
Оставшиеся три путёвки на ЧМ-2022 разыграют 12 команд - десять сборных, занявших вторые места в своих группах, а также двое лучших из Лиги наций.
Борьбу за места на Мундиале продолжают сборные России, Турции, Италии, Португалии, Чехии, Уэльса, Австрии, Швеции, Украины, Шотландии, Польши и Северной Македонии.
УЕФА проведёт жеребьёвку второго рануда отборочного турнира 26 ноября в Цюрихе. Начало мероприятия - 19.00 по московскому времени.
По результатам первого раунда команды разделены на две "корзины". В число сеянных попали шесть сборных с лучшими показателями (очки, разница забитых и пропущенных голов, количество забитых голов):
Среди несеянных оказались четыре команды с худшими покзателями, а также две сборные из Лиги наций:
Во время жеребьёвки команды будут разбиты на три "пути". В каждом из них сборные проведут полуфиналы и финал, состоящие из одного матча.
Как сообщает УЕФА, при жеребьёвке сначала по сетке будут распеределены сеянные команды. Две сборные, названия которых достанут первыми, попадут в "путь А", третий и четвёртый "шар" - в "путь B", последние - в "путь С".
Аналогично распределят несеянные команды, после чего образуются полуфинальные пары.
Сборные России и Украины УЕФА, как и прежде, будет разводить по разным частям сетки. Таким образом, у команды Карпина на полуфинал всего пять вариантов - Турция, Австрия, Чехия, Польша и Северная Македония.
Полуфиналы второго раунда отбора состоятся 24 марта 2022 года, финалы - 29 марта 2022 года.
В апреле 2022 года состоится жеребьёвка финального турнира ЧМ-2022, а сам Мундиаль пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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