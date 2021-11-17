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Соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022 определит УЕФА

Спорт

Во вторник, 16 ноября завершился первый этап отборочного турнира чемпионата мира-2022. Путёвки на Мундиаль в Катаре завоевали десять команд, победивших в своих группах:

Соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022 определит УЕФА
  • Германия, Англия, Хорватия, Нидерланды, Дания;
  • Бельгия, Франция, Швейцария, Испания, Сербия.

Оставшиеся три путёвки на ЧМ-2022 разыграют 12 команд - десять сборных, занявших вторые места в своих группах, а также двое лучших из Лиги наций.

Борьбу за места на Мундиале продолжают сборные России, Турции, Италии, Португалии, Чехии, Уэльса, Австрии, Швеции, Украины, Шотландии, Польши и Северной Македонии.

Всё о жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022

УЕФА проведёт жеребьёвку второго рануда отборочного турнира 26 ноября в Цюрихе. Начало мероприятия - 19.00 по московскому времени.

Посев жеребьёвки

По результатам первого раунда команды разделены на две "корзины". В число сеянных попали шесть сборных с лучшими показателями (очки, разница забитых и пропущенных голов, количество забитых голов):

  • Португалия, Шотландия, Италия;
  • Россия, Швеция, Уэльс.

Среди несеянных оказались четыре команды с худшими покзателями, а также две сборные из Лиги наций:

  • Турция, Польша, Северная Македония;
  • Украина, Австрия, Чехия.

Правила жеребьёвки

Во время жеребьёвки команды будут разбиты на три "пути". В каждом из них сборные проведут полуфиналы и финал, состоящие из одного матча.

  • Хозяином полуфинала будет сеянная команда.
  • Хозяин финала определится во время жеребьёвки.

Как сообщает УЕФА, при жеребьёвке сначала по сетке будут распеределены сеянные команды. Две сборные, названия которых достанут первыми, попадут в "путь А", третий и четвёртый "шар" - в "путь B", последние - в "путь С". 

Аналогично распределят несеянные команды, после чего образуются полуфинальные пары.

Сетка стыковых матчей ЧМ-2022.
Сетка стыковых матчей ЧМ-2022.

Сборные России и Украины УЕФА, как и прежде, будет разводить по разным частям сетки. Таким образом, у команды Карпина на полуфинал всего пять вариантов - Турция, Австрия, Чехия, Польша и Северная Македония.

Даты стыковых матчей ЧМ-2022

Полуфиналы второго раунда отбора состоятся 24 марта 2022 года, финалы - 29 марта 2022 года.

В апреле 2022 года состоится жеребьёвка финального турнира ЧМ-2022, а сам Мундиаль пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Автор: Артём Пермяков
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