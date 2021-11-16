Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Гренобле с 19 по 21 ноября. Участие в этих соревнованиях примут Алёна Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев и другие россияне.
В пятницу, 19 ноября, спортсмены покажут короткие программы, 20 ноября — произвольные. В воскресенье состоятся показательные выступления.
19 ноября
20 ноября
21 ноября
*соревнования покажет Первый канал
На лёд традиционно выйдут по 12 участников в каждом из видов программы. Среди претендентов на награды, кроме россиян, американские, канадские и французские спортсмены.
Женщины
Мужчины
Танцы на льду
Пары
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