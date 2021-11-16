Опубликовано расписание Гран-при по фигурному катанию с Косторной и Щербаковой

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Гренобле с 19 по 21 ноября. Участие в этих соревнованиях примут Алёна Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев и другие россияне.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

В пятницу, 19 ноября, спортсмены покажут короткие программы, 20 ноября — произвольные. В воскресенье состоятся показательные выступления.

19 ноября

15.00 — женщины (короткая программа)*.

17.00 — танцы на льду (ритм-танец).

18.45 — мужчины (короткая программа).

20.45 — пары (короткая программа).

20 ноября

15.00 — женщины (произвольная программа)*.

17.10 — танцы на льду (произвольный танец).

19.00 — мужчины (произвольная программа).

21.10 — пары (произвольная программа)*.

21 ноября

16.30 — показательные выступления.

*соревнования покажет Первый канал

Участники Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

На лёд традиционно выйдут по 12 участников в каждом из видов программы. Среди претендентов на награды, кроме россиян, американские, канадские и французские спортсмены.

Женщины

Алёна Косторная (Россия);

Анна Щербакова (Россия);

Ксения Синицына (Россия).

Мужчины

Дмитрий Алиев (Россия);

Артур Даниелян (Россия);

Андрей Мозалев (Россия);

Джейсон Браун (США);

Денис Васильев (Латвия).

Танцы на льду

Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия);

Александра Степанова — Иван Букин (Россия);

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

Пары

Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия);

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия);

Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада).