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Опубликовано расписание Гран-при по фигурному катанию с Косторной и Щербаковой

Спорт

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Гренобле с 19 по 21 ноября. Участие в этих соревнованиях примут Алёна Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев и другие россияне.

Опубликовано расписание Гран-при по фигурному катанию с Косторной и Щербаковой

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

В пятницу, 19 ноября, спортсмены покажут короткие программы, 20 ноября — произвольные. В воскресенье состоятся показательные выступления.

19 ноября

  • 15.00 — женщины (короткая программа)*.
  • 17.00 — танцы на льду (ритм-танец).
  • 18.45 — мужчины (короткая программа).
  • 20.45 — пары (короткая программа).

20 ноября

  • 15.00 — женщины (произвольная программа)*.
  • 17.10 — танцы на льду (произвольный танец).
  • 19.00 — мужчины (произвольная программа).
  • 21.10 — пары (произвольная программа)*.

21 ноября

  • 16.30 — показательные выступления.

*соревнования покажет Первый канал

Участники Гран-при по фигурному катанию в Гренобле

На лёд традиционно выйдут по 12 участников в каждом из видов программы. Среди претендентов на награды, кроме россиян, американские, канадские и французские спортсмены.

Женщины

  • Алёна Косторная (Россия);
  • Анна Щербакова (Россия);
  • Ксения Синицына (Россия).

Мужчины

  • Дмитрий Алиев (Россия);
  • Артур Даниелян (Россия);
  • Андрей Мозалев (Россия);
  • Джейсон Браун (США);
  • Денис Васильев (Латвия).

Танцы на льду

  • Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия);
  • Александра Степанова — Иван Букин (Россия);
  • Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
  • Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

Пары

  • Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия);
  • Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия);
  • Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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