Россия не вошла в список самых щедрых стран по выплатам для призеров Олимпиады

Forbes опубликовал рейтинг самых щедрых стран по суммам выплат призерам токийской Олимпиады.

Список возглавила Италия, выигравшая 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых наград. Победители Игр из этой страны заработали около 212000 долларов, серебряные медалисты — 106000, бронзовые — 71000.

На втором месте расположились США — 7,84 млн долларов. Золотым призерам в этой стране заплатят 37500 долларов, серебряным — 22500, бронзовым — 15000.

Россия и Китай не попали в топ-10, поскольку не предоставили изданию данные о своих выплатах.

Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия не выплачивают спортсменам призовые за медали Олимпийских игр.

1. Италия — $ 9,07 млн

2. США — $ 7,84 млн

3. Франция — $ 6,51 млн

4. Венгрия — $ 5,64 млн

5. Китайский Тайбэй — $ 4,92 млн

6. Япония — $ 4,03 млн

7. Испания — $ 2,55 млн

8. Турция — 2,26 млн

9. Сербия — $ 2,01 млн

10. Гонконг — $ 1,93 млн

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