Токио-2020: Россия четвёртая в медальном зачёте после победы рапиристок

Россия вернулась на четвёртое место в медальном зачёте Олимпиады-2020. В течение дня команду обошла Австралия, которой помогли пловцы и гребцы.

Россия ответила точными уколами команды рапиристок. В финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова и Аделина Загидулина нанесли поражение соперницам из Франции со счётом 45:34.

На счету России теперь восемь золотых медалей, 11 серебряных и девять бронзовых. Такое же количество "золота" у Австралии, но намного меньше наград другого достоинства.

Медальный зачёт Олимпиады-2020

Впереди планеты всей, как и прежде, сборные Китая, Японии и США.

Китай — 15 золотых + 7 серебряных +9 бронзовых. Япония — 15 + 4 + 6. США — 14 + 14 +10. Россия — 8 +11 + 9. Австралия — 8 + 2 + 10. Великобритания — 5 + 7 + 6. Южная Корея — 4 + 3 + 5. Франция — 3 + 5 + 3. Германия — 3 + 3 + 7. Италия — 2 + 7 + 10.

Всего медали в Токио заработали представители 66 стран.