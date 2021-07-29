Россия вернулась на четвёртое место в медальном зачёте Олимпиады-2020. В течение дня команду обошла Австралия, которой помогли пловцы и гребцы.
Россия ответила точными уколами команды рапиристок. В финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова и Аделина Загидулина нанесли поражение соперницам из Франции со счётом 45:34.
На счету России теперь восемь золотых медалей, 11 серебряных и девять бронзовых. Такое же количество "золота" у Австралии, но намного меньше наград другого достоинства.
Впереди планеты всей, как и прежде, сборные Китая, Японии и США.
Всего медали в Токио заработали представители 66 стран.
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