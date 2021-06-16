Черчесов удивил выбором вратаря на матч Евро-2020 с Финляндией

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на матч Евро-2020 против Финляндии. Место в воротах на этот раз займёт 22-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

В защите сыграют Герогий Джикиия, Дмитрий Баринов, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.

В полузащите на поле выйдут Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин и Алексей Миранчук.

В нападении, как и в матче с Бельгией (0:3), выйдет Артём Дзюба.

Встреча начнётся в 16.00 мск на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч станет вторым для финнов в истории на крупных турнирах. В первой игре команда выиграла со счётом 1:0.