Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на матч Евро-2020 против Финляндии. Место в воротах на этот раз займёт 22-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
В защите сыграют Герогий Джикиия, Дмитрий Баринов, Марио Фернандес и Игорь Дивеев.
В полузащите на поле выйдут Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин и Алексей Миранчук.
В нападении, как и в матче с Бельгией (0:3), выйдет Артём Дзюба.
Встреча начнётся в 16.00 мск на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч станет вторым для финнов в истории на крупных турнирах. В первой игре команда выиграла со счётом 1:0.
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