Один из футболистов сборной России сдал сомнительный тест на COVID-19

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой получил сомнительный тест на коронавирус. Футболист прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой, после чего был отправлен на карантин.

По сведениям "РБ-Спорт", ранее у Мостового были обнаружены антитела, так как он переболел коронавирусом. В медицинском штабе команды предполагают, что тест может быть ошибочным, и 11 июня футболист сдаст анализ заново.

Мостовой провёл семь матчей в составе сборной России. В последних товарищеских играх против Польши (1:1) и Болгарии (1:0) на поле он не выходил.

Сборная России проведёт первый матч Евро-2020 в субботу, 12 июня. В Санкт-Петербурге команда сыграет против Бельгии.

Евро-2020 стартует в пятницу, 11 июня. В матче-открытия в Риме сыграют сборные Италии и Турции. Игра начнётся в 22.00 по московскому времени.