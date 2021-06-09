Сборная Украины любит Моргенштерна, но фанаты против

Сборная Украины по футболу продолжила хайповать на теме подготовки к ЕВРО -2020. Не улеглись ещё страсти по поводу футболок, в которых игроки выдут на поле, как спортсмены подкинули новый повод говорить о себе.

На этот раз они вызвали ажиотаж у себя на родине после создания официального музыкального плейлиста к предстоящему турниру, в котором из девяти треков всего одна песня "отечественного" исполнителя и три — российских.

Плейлист был опубликован в стриминговом сервисе Spotify, как и плейлисты других команд — участниц ЕВРО-2020.

Украинская мелодия фолк-группы "Тин Сонция" называется "Козак". Она была неофициальным гимном команды во время ЕВРО-2016. Группа известна своими патриотическими песнями об украинской мифологии и казачестве.

Из российских исполнителей сборная Незалежной отдала предпочтение

Morgenshtern с песней "Дуло",

Dead Blonde с песней "Мальчик на девятке",

10AGE с треком "Нету интереса".

После шквала возмущения фанатов все российские треки из плейлиста убрали.

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