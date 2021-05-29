В России открылся безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020 по Fan ID

С 29 мая по 2 июля иностранные зрители чемпионата Европы по футболу могут въехать на территорию России по паспорту болельщика (Fan ID) без оформления визы.

Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что тем болельщикам, которые прибывают в Россию по цифровому Fan ID, будет необходимо обратиться в любой центр выдачи Fan ID в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы получить паспорт болельщика в виде заламинированной карты.

"Паспорта болельщика, полученные ранее для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи УЕФА Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Требуется получить новый FAN ID", — добавили в Минцифры.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В этом году он пройдёт с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата, в том числе четвертьфинальный, который состоится 2 июля.

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