Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с голландской компанией Hypercub, которая должна подготовить проект реформы чемпионатов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, то есть всех профессиональных лиг России.
Компания Hypercub занимается анализом футбольных чемпионатов. В частности, фирма подготовила реформу чемпионата Бельгии в 2008 году. Схему турнира поменяли на двухуровневую, введя плей-офф, когда первая шестёрка клубов разыгрывала чемпионство и места в еврокубках в отдельном турнире.
По сведениям "РБК-Спорт", сумма контракта составляет 170 тыс. евро (около 15 млн рублей). Деньги оплатят спонсоры РФС.
В контракте прописаны четыре основных пункта, по которым голландцы будут вести работу.
Внедрение изменений возможно с сезона-2022/23. Исследование должно быть готово к 1 июля.
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