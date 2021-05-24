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РФС заплатит голландцам 15 млн за проект реформы российского футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с голландской компанией Hypercub, которая должна подготовить проект реформы чемпионатов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, то есть всех профессиональных лиг России.

РФС заплатит голландцам 15 млн за проект реформы российского футбола

Компания Hypercub занимается анализом футбольных чемпионатов. В частности, фирма подготовила реформу чемпионата Бельгии в 2008 году. Схему турнира поменяли на двухуровневую, введя плей-офф, когда первая шестёрка клубов разыгрывала чемпионство и места в еврокубках в отдельном турнире. 

Контракт РФС и Hypercub

По сведениям "РБК-Спорт", сумма контракта составляет 170 тыс. евро (около 15 млн рублей). Деньги оплатят спонсоры РФС.

В контракте прописаны четыре основных пункта, по которым голландцы будут вести работу.

  • Лимит на легионеров. Пункт в регламенте чемпионата России постоянно вызывает споры и критику со стороны тренеров. Сейчас в заявку на сезон можно внести не более восьми иностранцев.
  • Схема чемпионата. РФС ранее предлагал изменить "гладкую" систему проведения соревнований на схему с плей-офф. На данный момент 16 команд продолжают играть в два круга.
  • "Осень-весна" или "весна-осень". Будет проанализировано, какая схема проведения турниров наиболее подходит России.
  • Интенсивность игры. РФС хотел бы увеличить интенсивность игры, чтобы привлечь больше болельщиков на трибуны и к экранам. Голландцы должны дать ответ, как это сделать.

Внедрение изменений возможно с сезона-2022/23. Исследование должно быть готово к 1 июля.

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Автор: Артём Пермяков
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