РФС заплатит голландцам 15 млн за проект реформы российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с голландской компанией Hypercub, которая должна подготовить проект реформы чемпионатов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, то есть всех профессиональных лиг России.

Компания Hypercub занимается анализом футбольных чемпионатов. В частности, фирма подготовила реформу чемпионата Бельгии в 2008 году. Схему турнира поменяли на двухуровневую, введя плей-офф, когда первая шестёрка клубов разыгрывала чемпионство и места в еврокубках в отдельном турнире.

Контракт РФС и Hypercub

По сведениям "РБК-Спорт", сумма контракта составляет 170 тыс. евро (около 15 млн рублей). Деньги оплатят спонсоры РФС.

В контракте прописаны четыре основных пункта, по которым голландцы будут вести работу.

Лимит на легионеров . Пункт в регламенте чемпионата России постоянно вызывает споры и критику со стороны тренеров. Сейчас в заявку на сезон можно внести не более восьми иностранцев.

. Пункт в регламенте чемпионата России постоянно вызывает споры и критику со стороны тренеров. Сейчас в заявку на сезон можно внести не более восьми иностранцев. Схема чемпионата . РФС ранее предлагал изменить "гладкую" систему проведения соревнований на схему с плей-офф. На данный момент 16 команд продолжают играть в два круга.

. РФС ранее предлагал изменить "гладкую" систему проведения соревнований на схему с плей-офф. На данный момент 16 команд продолжают играть в два круга. "Осень-весна" или "весна-осень" . Будет проанализировано, какая схема проведения турниров наиболее подходит России.

. Будет проанализировано, какая схема проведения турниров наиболее подходит России. Интенсивность игры. РФС хотел бы увеличить интенсивность игры, чтобы привлечь больше болельщиков на трибуны и к экранам. Голландцы должны дать ответ, как это сделать.

Внедрение изменений возможно с сезона-2022/23. Исследование должно быть готово к 1 июля.