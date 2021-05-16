Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра стал чемпионом UFC в лёгком весе. На турнире в Хьюстоне он победил американца Майкла Чендлера.
Оливейра стал первым чемпионом в лёгком весе после Хабиба Нурмагомедова. Россиянин отказался от титула после того, как завершил карьеру.
Бой между Оливейрой и Чендлером закончился во втором раунде. В первом борьба была равной, но после перерыва бразилец нанёс ряд мощных ударов. На 19-й секунде судья решил остановить поединок.
Кроме боя Оливейры и Чендлера, в основном карде состояли ещё четыре поединка. В со-главном бое вечера Бенеил Дариуш победил Тони Фергюсона.
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