Оливейра в бою с Чендлером взял чемпионский пояс UFC Нурмагомедова

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра стал чемпионом UFC в лёгком весе. На турнире в Хьюстоне он победил американца Майкла Чендлера.

Лучшие моменты боя Оливейра - Чендлер.

Оливейра стал первым чемпионом в лёгком весе после Хабиба Нурмагомедова. Россиянин отказался от титула после того, как завершил карьеру.

Бой между Оливейрой и Чендлером закончился во втором раунде. В первом борьба была равной, но после перерыва бразилец нанёс ряд мощных ударов. На 19-й секунде судья решил остановить поединок.

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Кроме боя Оливейры и Чендлера, в основном карде состояли ещё четыре поединка. В со-главном бое вечера Бенеил Дариуш победил Тони Фергюсона.

Чарльз Оливейра - Майкл Чендлер - остановка боя во втором раунде.

Бенеил Дариуш - Тони Фергюсон - победа по решению судей.

Роберто Бонторин - Мэтт Шнелл - победа по решению судей.

Кэйтлин Чокаган - Вивьен Араухо - победа по решению судей.

Эдсон Барбоза - Стейн Бургос - нокаут в третьем раунде.