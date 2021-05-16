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Оливейра в бою с Чендлером взял чемпионский пояс UFC Нурмагомедова

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра стал чемпионом UFC в лёгком весе. На турнире в Хьюстоне он победил американца Майкла Чендлера.

Лучшие моменты боя Оливейра - Чендлер.

Оливейра стал первым чемпионом в лёгком весе после Хабиба Нурмагомедова. Россиянин отказался от титула после того, как завершил карьеру.

Бой между Оливейрой и Чендлером закончился во втором раунде. В первом борьба была равной, но после перерыва бразилец нанёс ряд мощных ударов. На 19-й секунде судья решил остановить поединок.

Результаты UFC 262

Кроме боя Оливейры и Чендлера, в основном карде состояли ещё четыре поединка. В со-главном бое вечера Бенеил Дариуш победил Тони Фергюсона. 

  • Чарльз Оливейра - Майкл Чендлер - остановка боя во втором раунде.
  • Бенеил Дариуш - Тони Фергюсон - победа по решению судей.
  • Роберто Бонторин - Мэтт Шнелл - победа по решению судей.
  • Кэйтлин Чокаган - Вивьен Араухо - победа по решению судей.
  • Эдсон Барбоза - Стейн Бургос - нокаут в третьем раунде.

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Автор: Артём Пермяков
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