Грузинского баскетболиста не пустили в Россию на матч Лиги чемпионов

Баскетболист испанского клуба "Тенерифе" Гиорги Шермадини не смог попасть в Россию для участия в "Финале восьми" Лиги чемпионов. Грузинский спортсмен должен был сыграть в Нижнем Новгороде.
По сообщению Malagahoy, баскетболиста задержали в аэропорту. Центровой провёл ночь в здании аэровокзала, но клуб так и не договорился о посещении спортсменом России. Причина недопуска грузина не называется.
5 и 6 мая в Нижнем Новгороде сыграют:
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