Грузинского баскетболиста не пустили в Россию на матч Лиги чемпионов

Баскетболист испанского клуба "Тенерифе" Гиорги Шермадини не смог попасть в Россию для участия в "Финале восьми" Лиги чемпионов. Грузинский спортсмен должен был сыграть в Нижнем Новгороде.

По сообщению Malagahoy, баскетболиста задержали в аэропорту. Центровой провёл ночь в здании аэровокзала, но клуб так и не договорился о посещении спортсменом России. Причина недопуска грузина не называется.

Финал восьми Лиги чемпионов ФИБА

5 и 6 мая в Нижнем Новгороде сыграют:

"Нижний Новгород" — "Сарагоса" (Испания);

"Хапоэль" (Израиль) — "Бургос" (Испания);

"Тенерифе" (Испания) — "Страсбур" (Россия).

"Нимбук" (Чехия) — "Каршияка" (Турция).