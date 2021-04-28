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В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом

Спорт

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка заявил, что флаг России во время матча за звание чемпионки мира был убран под давлением WADA. По его словам, Всемирное антидопинговое агентство пригрозило исключением за использование российского триколора во время игры.

В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом

WADA ввело санкции против России по итогам допингового скандала. CAS частично подтвердил решение организации — российским спортсменам запрещено пользоваться собственной символикой до декабря 2022 года.

Решка принёс извинения за то, что флаг был убран во время матча россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Наталии Садовской, а не после него.

"Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства", — приводит Mash слова Решки.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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