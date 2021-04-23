УЕФА увеличил количество матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что УЕФА принял официальное решение о переносе матчей из Дублина и Бильбао. Оба города не смогли предоставить гарантии того, что смогут организовать игры в присутствии болельщиков.

"Севилья и Санкт-Петербург — официально! Мы начинаем подготовку заново", — сообщил Бонек в Twitter.

Изменения коснутся сборной Польши, которая теперь матчи против Словакии и Швеции проведёт не в Дублине, а в Санкт-Петербурге. Игры из Бильбао будут перенесены в Севилью.

Таким образом, в Санкт-Петербурге состоятся как минимум семь матчей Евро-2020 вместо четырёх. Ранее сообщалось, что игру 1/8 финала турнира, которую должен принять Дублин, перенесут в Лондон. Официальная информация по переносам появится сегодня после заседания исполкома УЕФА.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге изначально были запланированы матчи группового этапа с участием сборных Бельгии, Финляндии и России, а также четвертьфинал.

12 июня, 22.00 — Бельгия — Россия.

16 июня, 16.00 — Финляндия — Россия.

21 июня, 22.00 — Финляндия — Бельгия.

2 июля, 19.00 — четвертьфинал.

В Дублине планировалось провести игры с участием команд Польши, Швеции и Словакии, а также матч 1/8 финала.

14 июня, 19.00 — Польша — Словакия.

18 июня, 16.00 — Швеция — Словакия.

23 июня, 19.00 — Швеция — Польша.

29 июня, 19.00 — матч 1/8 финала.