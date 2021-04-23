Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что УЕФА принял официальное решение о переносе матчей из Дублина и Бильбао. Оба города не смогли предоставить гарантии того, что смогут организовать игры в присутствии болельщиков.
"Севилья и Санкт-Петербург — официально! Мы начинаем подготовку заново", — сообщил Бонек в Twitter.
Изменения коснутся сборной Польши, которая теперь матчи против Словакии и Швеции проведёт не в Дублине, а в Санкт-Петербурге. Игры из Бильбао будут перенесены в Севилью.
Таким образом, в Санкт-Петербурге состоятся как минимум семь матчей Евро-2020 вместо четырёх. Ранее сообщалось, что игру 1/8 финала турнира, которую должен принять Дублин, перенесут в Лондон. Официальная информация по переносам появится сегодня после заседания исполкома УЕФА.
В Санкт-Петербурге изначально были запланированы матчи группового этапа с участием сборных Бельгии, Финляндии и России, а также четвертьфинал.
В Дублине планировалось провести игры с участием команд Польши, Швеции и Словакии, а также матч 1/8 финала.
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