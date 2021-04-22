"Спартак" - ЦСКА: на дерби назначены Кукуян и Карасёв

Российский футбольный союз огласил назначения судей на матчи 27-го тура РПЛ. Центральную игру между "Спартаком" и ЦСКА доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Ассистентами арбитра выступят Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, резервным рефери — Владимир Москалёв.

Видеоассистентом рефери назначен Сергей Карасёв, его ассистентом — Игорь Демешко. Инспектором выступит Александр Колобаев.

Матч "Спартак" — ЦСКА состоится 25 апреля. Игра на "Открытие Арене" начнётся в 16.30.