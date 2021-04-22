"Спартак" - ЦСКА: на дерби назначены Кукуян и Карасёв

Российский футбольный союз огласил назначения судей на матчи 27-го тура РПЛ. Центральную игру между "Спартаком" и ЦСКА доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Ассистентами арбитра выступят Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, резервным рефери — Владимир Москалёв.
Видеоассистентом рефери назначен Сергей Карасёв, его ассистентом — Игорь Демешко. Инспектором выступит Александр Колобаев.
Матч "Спартак" — ЦСКА состоится 25 апреля. Игра на "Открытие Арене" начнётся в 16.30.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.