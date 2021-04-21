Нападающий "Зенита" Малком заявил, что не исключает возможности выступлений за сборную России. По словам футболиста, он мечтает играть за сборную Бразилии, но если этого не получится, то рассмотрит вариант с российской командой.
"Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть "план Б", — ответил Малком на вопрос GloboEsporte о возможности выступлений за сборную России.
Малком перешёл в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны". Бразилец провёл в составе команды 37 матчей, в которых забил пять мячей.
В составе сборной России выступают три бразильских игрока — защитник Марио Фернандес, вратарь Маринато Гильерме и полузащитник Ари.
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