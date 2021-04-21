Футболист "Зенита" Малком оставил сборную России как "план Б"

Нападающий "Зенита" Малком заявил, что не исключает возможности выступлений за сборную России. По словам футболиста, он мечтает играть за сборную Бразилии, но если этого не получится, то рассмотрит вариант с российской командой.

"Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть "план Б", — ответил Малком на вопрос GloboEsporte о возможности выступлений за сборную России.

Малком перешёл в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны". Бразилец провёл в составе команды 37 матчей, в которых забил пять мячей.

В составе сборной России выступают три бразильских игрока — защитник Марио Фернандес, вратарь Маринато Гильерме и полузащитник Ари.