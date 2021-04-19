"Порту" и дортмундская "Боруссия" отказались от Суперлиги

Президент "Порту" Пинту да Кошта сообщил, что его клуб не будет участвовать в проекте под названием Суперлига. Португальцы ответили отказом на письмо организации стать одним из основателей турнира.

"Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против Суперлиги, будучи частью УЕФА, мы не можем участвовать в чём-то, что противоречит правилам", — приводит Record заявление "Порту".

Также о своём несогласии с действиями 12 европейских топ-клубов заявили в дортмунсдкой "Боруссии", которую называли претендентом на участие в Суперлиге.

"Клубы хотят осуществить запланированную реформу Лиги чемпионов УЕФА. Планы по участию в Суперлиге были нами отклонены", — говорится в сообщении "Боруссии" в Twitter.

Таким образом, кроме 12 клубов, которые сразу объявили об участии в Супелиге, более никто идею пока не поддержал. В число заговорщиков вошли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус".