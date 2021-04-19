Клубы Суперлиги надеются заработать 10 млрд евро на старте турнира

Клубы Суперлиги надеются привлечь на первом этапе инвестиции в размере 10 млрд евро. С таким заявлением 12 команд выступили на официальном сайте созданного турнира.

"Выплаты солидарности будут расти вместе с доходами лиги и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода обязательств учредителей. Эти выплаты солидарности будут следовать новой модели с полной прозрачностью и регулярной публичной отчетностью", — говорится в заявлении Суперлиги.

На данный момент участие в новом турнире подтвердили "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". Ожидается, что ещё тремя постоянными участниками станут "Бавария", "Лейпциг" и "Порту".

Ещё пять клубов определятся в квалификации турнира, в которую команды будут попадать по спортивному принципу. В итоге 20 клубов проведут групповой этап (две группы по 10 команд), после чего плей-офф, начиная с четвертьфинала.