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Латвия провалила подготовку к ЧМ по хоккею, отобранному у Белоруссии

Спорт » Командные виды » Хоккей

Президент Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Айгарс Калвитис раскритиковал власти страны за задержки при подготовке к чемпионату мира по хоккею-2021. Турнир должен стартовать 21 мая, но до сих пор не завершены основные инфраструктурные проекты.

Латвия провалила подготовку к ЧМ по хоккею, отобранному у Белоруссии

Столица Латвии готовилась принять половину матчей чемпионата мира на 10-тысячной "Арене Рига", которую использует клуб КХЛ "Динамо". Эта площадка полностью готова к соревнованиям.

Вторую часть матчей должна была принять Белоруссия. Из-за политического кризиса в стране игры были перенесены в шеститысячный "Олимпийский спортивный центр" в Риге.

По словам президента ФХЛ, вторая площадка для ЧМ не готова. Также возникают вопросы с тренировочной ареной "Даугава".

"В настоящее время мы не видим, чтобы там был лёд. Нам каждую неделю обещают, что лёд вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию", — приводит DELFI слова Калвитиса.

Кроме того, глава ФХЛ сообщил, что власти страны не побеспокоились о вакцинации хоккеистов сборной от коронавируса.

"Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды", — заявил президент ФХЛ.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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