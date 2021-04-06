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В "Тоттенхэме" объяснили, как привлечь инвестиции в российский футбол

Спорт » Командные виды » Футбол

Менеджер "Тоттенхэма" по Восточной Европе Роман Дубов рассказал, как вывести российские клубы на самоокупаемость. По его мнению, призовой фонд Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо расширить до 300-400 млн долларов.

"Если распределять деньги в зависимости от результата (условно 70, 60, 50 — за первые места и по 15-20 последней), то выстроится очередь из желающих инвестировать в футбол", — приводит "Матч ТВ" слова Дубова.

Менеджер "шпор" заявил, что деньги на общий фонд можно собрать за счёт госкорпораций, которые сейчас и так финансируют футбольные клубы.

"Деньги на фонд можно собрать за счёт тех же госкомпаний, которые сегодня добровольно-вынуждено субсидируют клубы: Газпром, Лукойл, ВТБ, ВЭБ, Роснефть, Сбер и так далее плюс какие-то региональные выплаты", — заявил Дубов.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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