"Уфа" назвала тренера, который подготовит команду на матч с "Ахматом"

"Уфу" на четвертьфинальный матч Кубка России против "Ахмата" будет готовить Николай Сафрониди. Игра состоится в Грозном 7 апреля.

"Николай Сафрониди выведет "Уфу" на матч Кубка России против "Ахмата" в качестве исполняющего обязанности главного тренера", - говорится в сообщении "Уфы".

Сафрониди ранее работал помощником Рашида Рахимова. Специалист был отправлен в отставку 3 апреля после поражения от "Динамо" (0:4).

"Уфа" занимает предпоследнее место в чемпионате РПЛ. Команда набрала 14 очков и отстаёт от зоны стыковых матчей на три очка. В последних семи играх башкирская команда потерпела шесть поражений.

Кроме кубкового матча с "Ахматом", "Уфа" проведёт шесть матчей в РПЛ - против "Ахмата", "Спартака", "Сочи", ЦСКА, "Зенита" и тульского "Арсенала".