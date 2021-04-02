Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о том, что не ощутила атмосферы крупного турнира в Стокгольме. Причиной этому стали ограничения из-за коронавируса.
В столице Швеции фигуристы находились в так называемом "пузыре" и не могли выходить на улицу.
"Мы никуда не выходили, так как гостиница и каток были в одном здании. На улице мы были только в моменте, когда переходили из аэропорта в автобус. Казалось, как будто нас в Москве закрыли в каком-то помещении", - заявила Щербакова в интервью Ивану Урганту.
По словам спортсменки, у неё не появилось ощущения, что она находится за границей. Щербакова заняла первое место по итогам двух программа, набрав 233,17 балла.
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