Щербакова рассказала, что ей не понравилось во время чемпионата мира

Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о том, что не ощутила атмосферы крупного турнира в Стокгольме. Причиной этому стали ограничения из-за коронавируса.

В столице Швеции фигуристы находились в так называемом "пузыре" и не могли выходить на улицу.

"Мы никуда не выходили, так как гостиница и каток были в одном здании. На улице мы были только в моменте, когда переходили из аэропорта в автобус. Казалось, как будто нас в Москве закрыли в каком-то помещении", - заявила Щербакова в интервью Ивану Урганту.

По словам спортсменки, у неё не появилось ощущения, что она находится за границей. Щербакова заняла первое место по итогам двух программа, набрав 233,17 балла.