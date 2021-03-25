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Клишина может выступать на международных турнирах по решению CAS

Спорт

Легкоатлетка Дарья Клишина остаётся единственной россиянкой, которая имеет право выступления на международных турнирах. Статус нейтрального атлета за спортсменкой закреплён по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2016 году.

Клишина может выступать на международных турнирах по решению CAS

"Дарья Клишина продолжает сохранять за собой статус ANA, полученный в 2016 году согласно решению CAS", — приводит ТАСС заявление World Athletics.

Клишина, проживающая в США, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро оказалась единственной российской легкоатлеткой. Команда России из-за отстранения ВФЛА была полностью исключена из соревнований.

Сейчас российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных турнирах. Для этого им необходимо получить нейтральный статус. Процедура начнётся в течение двух недель.

Клишина в то же время со статусом ANA готовится стартовать в новом сезоне на турнире во Флориде. Соревнования пройдут 27 марта.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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