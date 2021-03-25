Легкоатлетка Дарья Клишина остаётся единственной россиянкой, которая имеет право выступления на международных турнирах. Статус нейтрального атлета за спортсменкой закреплён по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2016 году.
"Дарья Клишина продолжает сохранять за собой статус ANA, полученный в 2016 году согласно решению CAS", — приводит ТАСС заявление World Athletics.
Клишина, проживающая в США, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро оказалась единственной российской легкоатлеткой. Команда России из-за отстранения ВФЛА была полностью исключена из соревнований.
Сейчас российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных турнирах. Для этого им необходимо получить нейтральный статус. Процедура начнётся в течение двух недель.
Клишина в то же время со статусом ANA готовится стартовать в новом сезоне на турнире во Флориде. Соревнования пройдут 27 марта.
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