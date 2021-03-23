Черчесов опасается недооценки сборной Мальты

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не стоит недооценивать сборную Мальты. По словам наставника, все команды накануне старта отборочного турнира ЧМ-2022 находятся в равных условиях.
"Невозможно заранее предугадать, что будет во время матчей. Поэтому мы с первого дня сбора говорим о конкретных задачах, и наш первый барьер — Мальта, все мысли о ней", — приводит ТАСС слова Черчесова.
Сборная Мальты — 176-я в рейтинге ФИФА. Команда в отборочных турнирах на чемпионаты мира или Европы провела 208 матчей, в которых одержала шесть побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 184 поражения.
Мальта и Россия однажды встречались в товарищеском матче. В 1996 году игра завершилась победой россиян со счётом 2:0.
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