Стала известна мелодия, которая заменит гимн России на ЧМ по хоккею

На заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) был решён вопрос по замене гимна России во время выступлений национальной команды на чемпионате мира-2021. Турнир состоится в Риге с 21 мая по 6 июня.

Сборной России запрещено использовать гимн РФ до декабря 2022 года из-за санкций WADA, подтверждённых Спортивным арбитражным судом (CAS). Во время ЧМ-2021 вместо гимна России будет звучать гимн IIHF, сообщает ТАСС.

Что касается флага, то сборная России выступит под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

На чемпионате мира по хоккею гимн исполняется после каждого матча в честь победителя. Сборная России на турнире сыграет против:

Швеции;

Чехии;

Швейцарии;

Словакии;

Дании;

Великобритании;

Белоруссии.