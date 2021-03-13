Член комитета Госдумы по спорту, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал странным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использовать "Катюшу" в качестве гимна команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

По информации Inside the Games, CAS наложили запрет на любые песни, связанные с Россией. Под какую музыку будут выступать российские спортсмены позже примет решение Международный олимпийский комитет (МОК).

В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд, разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке. Поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России, хотя бы в виду языковой принадлежности.

И раз уж на то пошло, то песня "Катюша" была написана еще во времена СССР, в состав которого входила не только Россия. А вообще, думаю, что это не последний выпад в нашу сторону, наши коллеги до окончания санкций будут и в дальнейшем использовать любую возможность, чтобы нас уколоть, — заявил Свищев.