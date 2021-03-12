FIS признала результат лыжного марафона ЧМ. Клебо остался ни с чем

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально зафиксировала результаты 50-километровой гонки чемпионата мира в Оберстдорфе. Федерация лыжных видов спорта Норвегии опротестовала результаты после дисквалификации Йоханнеса Клебо, но затем отозвала апелляцию.
"Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным", — приводит ТАСС заявление FIS.
Победителем гонки стал Эмиль Иверсен (Норвегия), второе место занял Александр Большунов (Россия), третьим стал Симен Крюгер (Норвегия).
В финишном створе Клебо помешал Большунову, сломав тому палку. Йоханнес первым пересёк финишную черту, а россиянина обошёл также Иверсен. После гонки результат Клебо аннулировали.
Таким образом, на счету Большунова восемь наград чемпионатов мира по лыжным гонкам — золотая медаль, шесть серебряных и одна бронзовая.
Международный сезон в лыжных гонках завершится 14 марта. В этот день в швейцарском Энгадине состоится 50-километровая гонка.
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