РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго и отменил карточку Фернандеса

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты на последнем заседании. Члены КДК РФС рассматривали апелляции по предупреждениям, которые были вынесены футболистам в 21-м туре РПЛ.

КДК РФС оставил в силе карточки двух игроков:

защитника "Спартака" Самюэля Жиго (в матче против "Краснодара");

(в матче против "Краснодара"); нападающего "Сочи" Антона Заболотного (в матче с "Ростовом").

Оба футболиста пропустят матчи 22-го тура чемпионата России из-за автоматической дисквалификации — предупреждения у обоих были четвёртыми в сезоне.

Отмена карточек

Вместе с тем, КДК РФС признал ошибочными решения арбитров вынести предупреждения:

защитнику ЦСКА Марио Фернандесу (в матче с "Ахматом");

(в матче с "Ахматом"); полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину (в матче с "Тамбовом").

Оба игрока смогут принять участие в матчах 22-го тура РПЛ.