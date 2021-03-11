РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго и отменил карточку Фернандеса

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты на последнем заседании. Члены КДК РФС рассматривали апелляции по предупреждениям, которые были вынесены футболистам в 21-м туре РПЛ.
КДК РФС оставил в силе карточки двух игроков:
Оба футболиста пропустят матчи 22-го тура чемпионата России из-за автоматической дисквалификации — предупреждения у обоих были четвёртыми в сезоне.
Вместе с тем, КДК РФС признал ошибочными решения арбитров вынести предупреждения:
Оба игрока смогут принять участие в матчах 22-го тура РПЛ.
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