Йоханнес Клебо дисквалифицирован с мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам, на котором он занял первое место.
Такое решение приняли жюри FIS из-за его столкновения с россиянином Александром Большуновым. Перед финишом Клебо пошел и зацепил Большунова, у российского лыжника сломалась палка и он пропустил Эмиля Иверсена.
Теперь золото достанется Иверсену, а Большунов получит серебро.
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