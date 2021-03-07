Клебо дисквалифицировали из-за столкновения с Большуновым

Йоханнес Клебо дисквалифицирован с мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам, на котором он занял первое место.

Такое решение приняли жюри FIS из-за его столкновения с россиянином Александром Большуновым. Перед финишом Клебо пошел и зацепил Большунова, у российского лыжника сломалась палка и он пропустил Эмиля Иверсена.

Теперь золото достанется Иверсену, а Большунов получит серебро.