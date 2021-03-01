Ягудин и Медведева снялись в сериале про фигуристов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стали актёрами сериала "Последний аксель". Съёмки телекартины проходят в Сакнт-Петербурге.

Ягудин в сериале исполняет роль хореографа. Медведева сыграет камео. Несмотря на это, у чемпионки мира будет дублёрша — 16-летняя фигуристка Софья Мороз.

Профессиональные актёры, которые исполняют роли в сериале, ведут подготовку в школе Алексея Мишина. У каждого из них будет дублёр на съёмочной площадке.