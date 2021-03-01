Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Яблоки положительно влияют на память
Илон Маск потерял $14 млрд на фоне падения биткоина
Омбудсмен впервые обязал страховщика заплатить заболевшему "ковидом"
Постпред Британии при ООН: С РФ работать хотим, но Крым осуждаем
В ООН рассказали о перспективах отношений Запада с Россией
"Это оккупация": Москва и Дамаск рассказали о действиях США в Сирии
Эксперт призвал власть усилить контроль Twitter в РФ
В 3500-летнем папирусе найдено древнее описание процесса мумификации
Магнитная буря началась на Земле

Ягудин и Медведева снялись в сериале про фигуристов

Спорт » Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стали актёрами сериала "Последний аксель". Съёмки телекартины проходят в Сакнт-Петербурге.

Ягудин в сериале исполняет роль хореографа. Медведева сыграет камео. Несмотря на это, у чемпионки мира будет дублёрша — 16-летняя фигуристка Софья Мороз.

Профессиональные актёры, которые исполняют роли в сериале, ведут подготовку в школе Алексея Мишина. У каждого из них будет дублёр на съёмочной площадке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Все тайны академика Фортова
"Это оккупация": Москва и Дамаск рассказали о действиях США в Сирии
Эксперт призвал власть усилить контроль Twitter в РФ
В 3500-летнем папирусе найдено древнее описание процесса мумификации
Магнитная буря началась на Земле
Утверждена новая программа льготного кредитования бизнеса
Причиной смерти Чингисхана могла быть древняя болезнь
Личные данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть
Финны называют Ретивых "черепахой" и радуются "скальпу с русских"
Горбачёв о ядерной проблеме: "Надо верить. И действовать"
Популярное
Мир. Новости мира
NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"

В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.

NI: "Давление Запада только укрепило позвоночник Путина"
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Российский шоу-бизнес
Что заставило Дмитрия Жулина при жизни уйти в монастырь?
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Технологии
Карты системы "Мир" будут доступны в Apple Pay
Российский шоу-бизнес
Талышинская рассказала о своих унижениях в дуэте "Непара"
Телеведущий Норкин осудил российских знаменитостей за критику власти
Общество
Телеведущий Норкин осудил российских знаменитостей за критику власти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников