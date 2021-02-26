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Вратарь "Ливерпуля" Алиссон пропустит похороны отца

Спорт » Командные виды » Футбол

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон не сможет присутствовать на похоронах отца. Голкипер не может вылететь из Великобритании на родину, сообщает Mirror.

Британское правительство закрыло авиасообщение с Бразилией из-за новых штаммов коронавируса. Кроме того, в семье Алиссона считают, что он не должен подвергать риску свою беременную жену.

Отец Алиссона скончался 25 февраля. Тело мужчины выловили из водоёма на территории его владений. Точная причина смерти не называется, но версия с убийством не рассматривается. Предположительно отец футболиста утонул, нырнув с дамбы.

Алиссон покинул Бразилию в 2016 году, после чего выступал за "Рому" и "Ливерпуль". В составе национальной сборной он провёл 44 матча.

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Автор: Артём Пермяков
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