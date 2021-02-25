Логинов и Миронова возглавили рейтинг СБР после чемпионата мира

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг спортсменов. Список составляется с учётом гонок Кубка мира, чемпионата мира, Кубка IBU и Кубка России.

Мужской рейтинг возглавляет Александр Логинов. В тройке также Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Преследователи - Карим Халили и Кирилл Стрельцов, который участие в чемпионате мира в Поклюке не принимал.

Александр Логинов - 1262 очка. Матвей Елисеев - 1126. Эдуард Латыпов - 1073. Карим Халили - 863. Кирилл Стрельцов - 714.

Женский рейтинг возглавляет Светлана Миронова. В тройке лучших также Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Преследователи - Анастасия Егорова и Валерия Васнецова, выступавшие на Кубке IBU.

Светлана Миронова - 995. Ульяна Кайшева - 876. Лариса Куклина - 833. Анастасия Егорова - 780. Валерия Васнецова - 759.