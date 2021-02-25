Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённый рейтинг спортсменов. Список составляется с учётом гонок Кубка мира, чемпионата мира, Кубка IBU и Кубка России.
Мужской рейтинг возглавляет Александр Логинов. В тройке также Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Преследователи - Карим Халили и Кирилл Стрельцов, который участие в чемпионате мира в Поклюке не принимал.
Женский рейтинг возглавляет Светлана Миронова. В тройке лучших также Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Преследователи - Анастасия Егорова и Валерия Васнецова, выступавшие на Кубке IBU.
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