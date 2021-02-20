На чемпионате мира по биатлону в Поклюке прошла женская эстафетная гонка. От российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Павлова, которая после сингл-микста говорила о плохом самочувствии, свой этап провела неплохо. На "лёжке" она выполнила программу минимум, закрыв все мишени дополнительными патронами.
Ко второму рубежу Павлова подошла с отставанием от лидера Лизы Витоцци, но вместе с немкой, норвежкой, француженкой и болгаркой. И снова Павлова была точна — пять попаданий из пяти.
На последнем круге Павлова отстала от соперниц и передала эстафету седьмой.
Татьяна Акимова ходом не смогла быть очень быстрой, но подобралась к лидерам после первой стрельбы. На "лёжке" она не использовала дополнительных патронов, а почти все соперницы стреляли мимо. С рубежа Акимова ушла с отставанием в 29 секунд от норвежки Тириль Экхофф.
Лидер общего зачёта Кубка мира справилась со стрельбой на стойке и ушла лидером. За ней проследовали француженка Шевалье-Буше и белоруска Алимбекова. Акимова не справилась со стрельбой, заработав один штрафной круг. Россиянка ушла со стрельбища 15-й с отставанием в полторы минуты.
Эстафету Акимова передала Светлане Мироновой с проигрышем лидеру в две минуты.
Миронова при стрельбе лёжа использовала один дополнительный патрон. С рубежа она ушла 13-й с отставанием от Иды Лин почти в две минуты. Борьбу норвежке тем временем навязали белоруска Анна Сола и украинка Дарья Блашко.
Эти спортсменки со второго рубежа ушли лидерами. Миронова на "стойке" промазала последний выстрел, но смогла закрыть его одним патроном. Отставание от лидера почти не уменьшилось — 1 минута 48 секунд после рубежа.
Последний круг Миронова провела хорошо, немного сократив отставание и обойдя соперниц. В итоге Ульяна Кайшева ушла в гонку десятой.
Кайшева при стрельбе лёжа допустила один промах и использовала один дополнительный патрон. Отставание россиянок сократилось из-за неуверенной стрельбы лидеров — норвежка Ройселанн закрыла мишени из восьми. Первой с рубежа ушла украинка Пидгрушная, Кайшева отстала от неё на 1 минуту 20 секунд.
На последнем огневом рубеже Ройселанн справилась с волнением, использовала один доппатрон и ушла лидером. Борьбу за медали повели Германия, Украина и Белоруссия. Кайшева с одним доппатроном ушла 11-й с отставанием в 1 минуту 38 секунд.
Ройселанн довела гонку до победы. Битву за серебро выиграла сборная Германии. Франциска Пройсс в финишном створе опередила Елену Пидгрушную.
Сборная России не попала даже в десятку — только 11-е место с отставанием в 2 минуты 10,9 секунды. Выше россиянок финишировали также Белоруссия, Швеция, Польша, Австрия, Франция, Италия и Чехия.
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