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Россия не попала в десятку женской эстафеты на ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке прошла женская эстафетная гонка. От российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Россия не попала в десятку женской эстафеты на ЧМ по биатлону

Этап Павловой

Павлова, которая после сингл-микста говорила о плохом самочувствии, свой этап провела неплохо. На "лёжке" она выполнила программу минимум, закрыв все мишени дополнительными патронами.

Ко второму рубежу Павлова подошла с отставанием от лидера Лизы Витоцци, но вместе с немкой, норвежкой, француженкой и болгаркой. И снова Павлова была точна — пять попаданий из пяти.

На последнем круге Павлова отстала от соперниц и передала эстафету седьмой.

  1. Италия — 17.08,6 (0+0).
  2. Норвегия — +16,0 (0+1).
  3. Германия — +17,8 (0+0).
  4. Украина — +21,6 (0+1).
  5. Болгария — +26,0 (0+2).
  6. Франция — +26,6 (0+0).
  7. Россия — +38,1 (0+0).

Этап Акимовой

Татьяна Акимова ходом не смогла быть очень быстрой, но подобралась к лидерам после первой стрельбы. На "лёжке" она не использовала дополнительных патронов, а почти все соперницы стреляли мимо. С рубежа Акимова ушла с отставанием в 29 секунд от норвежки Тириль Экхофф.

Лидер общего зачёта Кубка мира справилась со стрельбой на стойке и ушла лидером. За ней проследовали француженка Шевалье-Буше и белоруска Алимбекова. Акимова не справилась со стрельбой, заработав один штрафной круг. Россиянка ушла со стрельбища 15-й с отставанием в полторы минуты.

Эстафету Акимова передала Светлане Мироновой с проигрышем лидеру в две минуты.

  • 1. Норвегия — 34.43,3 (0+3)
  • 2. Белоруссия — +25,1 (0+2)
  • 3. Украина — +25,4 (0+2).
  • 4. Польша — +25,8 (0+1).
  • 15. Россия — +2.01 (1+3).

Этап Мироновой

Миронова при стрельбе лёжа использовала один дополнительный патрон. С рубежа она ушла 13-й с отставанием от Иды Лин почти в две минуты. Борьбу норвежке тем временем навязали белоруска Анна Сола и украинка Дарья Блашко.

Эти спортсменки со второго рубежа ушли лидерами. Миронова на "стойке" промазала последний выстрел, но смогла закрыть его одним патроном. Отставание от лидера почти не уменьшилось — 1 минута 48 секунд после рубежа.

Последний круг Миронова провела хорошо, немного сократив отставание и обойдя соперниц. В итоге Ульяна Кайшева ушла в гонку десятой.

  • 1. Норвегия — 52.48,9 (0+7).
  • 2. Белоруссия — +9,0 (0+5).
  • 3. Польша — +9,9 (0+3).
  • 4. Украина — +23,2 (0+5).
  • 10. Россия — +1.41,6 (1+5).

Этап Кайшевой

Кайшева при стрельбе лёжа допустила один промах и использовала один дополнительный патрон. Отставание россиянок сократилось из-за неуверенной стрельбы лидеров — норвежка Ройселанн закрыла мишени из восьми. Первой с рубежа ушла украинка Пидгрушная, Кайшева отстала от неё на 1 минуту 20 секунд.

На последнем огневом рубеже Ройселанн справилась с волнением, использовала один доппатрон и ушла лидером. Борьбу за медали повели Германия, Украина и Белоруссия. Кайшева с одним доппатроном ушла 11-й с отставанием в 1 минуту 38 секунд.

Россия вне десятки, Украина с медалью

Ройселанн довела гонку до победы. Битву за серебро выиграла сборная Германии. Франциска Пройсс в финишном створе опередила Елену Пидгрушную.

Сборная России не попала даже в десятку — только 11-е место с отставанием в 2 минуты 10,9 секунды. Выше россиянок финишировали также Белоруссия, Швеция, Польша, Австрия, Франция, Италия и Чехия.

  1. Норвегия — (0+11).
  2. Германия — +8,8 (0+5).
  3. Украина — +9,2 (0+7).
  4. Белоруссия — +28,8 (0+8).
  5. Швеция — +47,9 (0+9).
  6. Польша — +52,1 (0+6).
  7. Австрия — +1.04,3 (0+15).
  8. Франция — +1.15,2 (0+5).
  9. Италия — +1.28,1 (0+9).
  10. Чехия — +1.40,4 (0+6).
  11. Россия — +2.10,9 (1+7).

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Автор: Артём Пермяков
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