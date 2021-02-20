Губерниев призвал не увольнять тренеров сборной России по биатлону

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев выразил поддержку тренерам сборной России по биатлону. Так журналист ответил на критику тренерского штаба со стороны экспертов и самих спортсменов.

У биатлонистов большие претензии к тренерам по формированию состава и выбору места проведения сборов перед чемпионатом мира. На турнире команда пока не завоевала наград.

Губерниев отметил, что чемпионат мира ещё не окончен, то есть существуют надежды на медали. Тренерский штаб мужской и женской команд он назвал перспективным.

"И даже если что-то пойдет не так в оставшихся гонках, не думаю, что надо шарахаться и менять Шашилова и Каминского", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Комментатор считает, что и главный тренер команды Валерий Польховский должен остаться на своём посту. Губерниев назвал его работу административной и предложил разработать регламент принятия решений.