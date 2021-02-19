Губерниев раскритиковал СБР за переселение Мироновой и Казакевич

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал об изменениях в сборной России по биатлону. Сегодня Светлана Миронова и Ирина Казакевич покинули расположение команды в Поклюке.

Биатлонистки к оставшимся гонкам будут готовиться не на высоте в 1300 метров у стадиона в Поклюке, а внизу у озера Блед. Новое место пребывания спортсменки оплачивают сами, утверждает Губерниев. За это журналист раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР).

"Такая интересная штука. Подайте Союзу биатлонистов России на пропитание!" — заявил Губерниев в Telegram.

Ранее сообщалось, что биатлонисты недовольны выбором места тренировок во время чемпионата мира по биатлону. По словам Евгении Павловой, все спортсмены не выдержали проживания в горах и чувствуют себя крайне плохо. Она назвала это ошибкой тренерского штаба.

Миронова примет участие в двух гонках на выходных — она попала в состав эстафеты, а также пробилась в масс-старт. Лучший результат спортсменки — пятое место в индивидуальной гонке.

Казакевич пробежала спринт (19 место) и гонку преследования (23 место). Это позволило ей стать участницей воскресного масс-старта.