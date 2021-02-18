Стал известен состав всех сборных на сингл-микст ЧМ по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке продолжится 18 февраля сингл-микстом. Одиночная смешанная эстафета стартует в 17.15 по московскому времени. Гонку покажет Первый канал.

Участие в сингл-миксте от России примут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова. Всего заявлены 28 команд.

Старт-лист сингл-микста ЧМ по биатлону

Фарнция: Антуан Гигонна, Жюли Симон. Швеция: Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг. Норвегия: Йоханнес Бё, Тириль Экхофф. Германия: Эрик Лессер, Франциска Пройсс. Белоруссия: Никита Лабацу, Ирина Кривко. Канада: Кристиан Гоу, Эмма Линдер. Италия: Лукас Хофер, Доротея Вирер. Австрия: Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер. Россия: Эдуард Латыпов, Евгения Павлова. Казахстан: Владислав Киреев, Галина Вишневская. США: Шон Догэрти, Клэр Иган. Бельгия: Флоран Клод, Лотте Ли. Словения: Яков Фак, Полона Клеменчич. Украина: Артём Прима, Дарья Блашко. Литва: Томас Каукенас, Наталья Кочергина. Швейцария: Бенжамин Вегер, Ирен Кадуриш. Эстония: Рене Закна, Йоанна Талихарем. Латвия: Александрс Патриюкс, Байба Бендика. Финляндия: Якко Ранта, Мари Эдер. Польша: Гжегож Гузик, Камила Жук. Румыния: Джордж Бута, Елена Чиркова. Молдавия: Михаил Усов, Алла Гиленко. Япония: Микито Тачизаки, Фуюко Тачизаки. Хорватия: Красимир Чрнкович, Аника Козица. Словакия: Томас Хасилла, Паулина Фиалкова. Чехия: Микулаш Карлик, Джессика Жислова. Болгария: Владимир Илиев, Милена Тодорова. Корея: Ким Юнгжу, Екатериан Аввакумова.