Стал известен состав всех сборных на сингл-микст ЧМ по биатлону
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке продолжится 18 февраля сингл-микстом. Одиночная смешанная эстафета стартует в 17.15 по московскому времени. Гонку покажет Первый канал.
Участие в сингл-миксте от России примут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова. Всего заявлены 28 команд.
Старт-лист сингл-микста ЧМ по биатлону
- Фарнция: Антуан Гигонна, Жюли Симон.
- Швеция: Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг.
- Норвегия: Йоханнес Бё, Тириль Экхофф.
- Германия: Эрик Лессер, Франциска Пройсс.
- Белоруссия: Никита Лабацу, Ирина Кривко.
- Канада: Кристиан Гоу, Эмма Линдер.
- Италия: Лукас Хофер, Доротея Вирер.
- Австрия: Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер.
- Россия: Эдуард Латыпов, Евгения Павлова.
- Казахстан: Владислав Киреев, Галина Вишневская.
- США: Шон Догэрти, Клэр Иган.
- Бельгия: Флоран Клод, Лотте Ли.
- Словения: Яков Фак, Полона Клеменчич.
- Украина: Артём Прима, Дарья Блашко.
- Литва: Томас Каукенас, Наталья Кочергина.
- Швейцария: Бенжамин Вегер, Ирен Кадуриш.
- Эстония: Рене Закна, Йоанна Талихарем.
- Латвия: Александрс Патриюкс, Байба Бендика.
- Финляндия: Якко Ранта, Мари Эдер.
- Польша: Гжегож Гузик, Камила Жук.
- Румыния: Джордж Бута, Елена Чиркова.
- Молдавия: Михаил Усов, Алла Гиленко.
- Япония: Микито Тачизаки, Фуюко Тачизаки.
- Хорватия: Красимир Чрнкович, Аника Козица.
- Словакия: Томас Хасилла, Паулина Фиалкова.
- Чехия: Микулаш Карлик, Джессика Жислова.
- Болгария: Владимир Илиев, Милена Тодорова.
- Корея: Ким Юнгжу, Екатериан Аввакумова.