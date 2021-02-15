В полуфинале Australian Open будет как минимум один россиянин

В четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии пробились три российских теннисиста. Аслан Карацев днём ранее победил канадца Феликса Оге-Альяссима, что позволило ему за раз подняться в шестой десяток рейтинга ATP.

В понедельник Даниил Медведев победил американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3). Андрей Рублёв обыграл опытного норвежца Каспера Рууда (6:2, 7:6, отказ).

В полуфинале Australian Open будет как минимум один россиян - Медведев и Рублёв сразятся в четвертьфинале. Игра состоится 16 февраля и начнётся в 3.00 по московскому времени.

Карацев в соперники получил болгарина Григора Димитрова.

Четвертьфиналы Australian Open