Лучшая российская лыжница пропустит этап Кубка мира в Швеции

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Юлия Ступак не выступит на этапе Кубка мира в Ульрисхамне. В Швеции 6 и 7 февраля состоятся спринт и командный спринт.

По словам Крамера, россиянка, которая занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, хочет лучше подготовиться к чемпионату мира в Оберстдорфе.

"Что касается Юлии, то после "Тур де Ски" она заболела… Теперь пришло время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки", — приводит ТАСС слова Крамера.

На этапе в Фалуне Ступак заняла второе место в масс-старте. После шведского этапа запланированы выступления в чешском Нове-Место, а с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе состоится чемпионат мира.