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Членам правления СБР повысили выплаты в семь раз

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) получили выплаты в семь раз больше, чем предыдущие руководители организации. Функционеры получили около 700 тыс. рублей за один месяц, сообщает News. ru.

Ранее выплату в размере 100 тыс. рублей получал только Виктор Майгуров. Новое штатное расписание предполагает выплаты трём вице-президентам и главе СБР.

Более того, увеличились расходы на пресс-службу СБР, которые теперь составляют 400 тыс. рублей в месяц. Советник президента СБР Владимир Барнашов получает оклад около 180 тыс. рублей.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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