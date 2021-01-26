Членам правления СБР повысили выплаты в семь раз

Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) получили выплаты в семь раз больше, чем предыдущие руководители организации. Функционеры получили около 700 тыс. рублей за один месяц, сообщает News. ru.

Ранее выплату в размере 100 тыс. рублей получал только Виктор Майгуров. Новое штатное расписание предполагает выплаты трём вице-президентам и главе СБР.

Более того, увеличились расходы на пресс-службу СБР, которые теперь составляют 400 тыс. рублей в месяц. Советник президента СБР Владимир Барнашов получает оклад около 180 тыс. рублей.