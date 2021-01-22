Российский биатлонист Александр Логинов одержал первую победу в сезоне. На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце он выиграл индивидуальную гонку.

Логинов показал результат 48 минут 41 секунду и закрыл все 20 мишеней на стрельбе. Конкуренты Логинова допускали промахи, зарабатывая штрафные минуты.

"На первой стойке не вылетела гильза, она застряла немного. Пришлось выковыривать её. В Антхольце тяжёлый подход к рубежу…

При уходе с рубежа я зацепился за палку. Пришлось разгоняться с одной палкой, времени потерял очень много. Но потом дали палку, вели меня по дистанции. Приятно, когда подбадривают.

Реванш с Антхольцем? Нет, такого не было. У меня задача — побеждать в гонках. А телефон и ноутбук до сих пор не вернули", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".