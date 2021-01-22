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Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов одержал первую победу в сезоне. На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце он выиграл индивидуальную гонку.

Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Логинов показал результат 48 минут 41 секунду и закрыл все 20 мишеней на стрельбе. Конкуренты Логинова допускали промахи, зарабатывая штрафные минуты.

"На первой стойке не вылетела гильза, она застряла немного. Пришлось выковыривать её. В Антхольце тяжёлый подход к рубежу…

При уходе с рубежа я зацепился за палку. Пришлось разгоняться с одной палкой, времени потерял очень много. Но потом дали палку, вели меня по дистанции. Приятно, когда подбадривают.

Реванш с Антхольцем? Нет, такого не было. У меня задача — побеждать в гонках. А телефон и ноутбук до сих пор не вернули", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Второе место с двумя промахами занял норвежец Струла Легрейд. Третьим стал француз Кинтен Фийон Майе.

Результаты россиян

Лучшим из россиян, кроме Логинова, стал Евгений Гараничев, который отстал от Логинова более чем на две минуты с двумя промахами.

  • 14. Евгений Гараничев (Россия) — 2.11,2 (2)
  • 50. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.37,9 (4)
  • 51. Антон Бабиков (Россия) — 4.57,6 (3)
  • 65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 6.05,7 (5)
  • 91. Илья Гаврилов (Россия) — 10.47,4 (5)
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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