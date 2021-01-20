Росгвардия запустила флешмоб в честь Большунова

Росгвардия сообщила о флешмобе в честь лыжника Александра Большунова. Спортсмен ранее во второй раз подряд выиграл многодневку "Тур де Ски".
Большунов является офицером Росгвардии. Он проходит службу при управлении Уральского округа войск.
В официальных аккаунтах Росгвардии будут опубликованы видеоролики.
"Военнослужащие и сотрудники ведомства выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег", — приводит "РИА Новости" сообщение Росгвардии.
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