Избитый водитель потребовал от Кокорина и Мамаева ещё денег

Водитель Виталий Соловчук повысил исковые требования к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по сумме компенсации. Сегодня Савёловский суд Москвы провёл первое заседание по этому делу.

Сумма иска увеличилась с 42 до 120 тысяч рублей, сообщил адвокат Вячеслав Барик.

"Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику", — приводит "РИА Новости" слова адвоката Кокорина.

Решение по этому делу может быть вынесено 9 февраля.