Избитый водитель потребовал от Кокорина и Мамаева ещё денег

Водитель Виталий Соловчук повысил исковые требования к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по сумме компенсации. Сегодня Савёловский суд Москвы провёл первое заседание по этому делу.
Сумма иска увеличилась с 42 до 120 тысяч рублей, сообщил адвокат Вячеслав Барик.
"Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику", — приводит "РИА Новости" слова адвоката Кокорина.
Решение по этому делу может быть вынесено 9 февраля.
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