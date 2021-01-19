Аршавин предложил перевести чемпионат России на систему "весна-осень"

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин предложил свой вариант изменений чемпионата РПЛ. Советник гендиректора "Зенита" выступил против сокращения команд, которое предлагают клубы-лидеры.

Ранее сообщалось, что в РПЛ могут сократить количество клубов до 12 и ввести двухступенчатую систему с раундом плей-офф. По словам Аршавина, количество клубов должно быть сохранено, но российскому футболу необходимо вернуться на систему "весна-осень".

"Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф… В целом я за схему в чемпионате весна-осень. Так будет намного проще", — приводит "Матч ТВ" слова Аршавина.

Чемпионат России разыгрывался по системе "весна-осень", когда чемпион определялся в ноябре, до 2010 года. Затем турнир был переведен на систему "осень-весна", по которой проводится большинство европейских чемпионатов.