Биатлонистки Фиалковы не смогли продолжить карьеру из-за коронавируса

Словацкие биатлонистки Ивона и Паулина Фиалковы рассказали о серьёзных проблемах из-за последствий коронавируса. Спортсменки приостановили выступление на Кубке мира и вернулись в Словакию.

Фиалковы опубликовали сообщение в Instagram, в котором объявили о том, что последствия перенесенного коронавируса сказываются до сих пор. О заболевании стало известно в ноябре.

"Последствия коронавируса, перенесённого в ноябре, сохраняются и в настоящее время. И эти проблемы несовместимы с элитным спортом", — написано в Instagram.

Ивона в этом сезоне провела восемь гонок, в которых набрала 13 очков. В активе Паулины нет стартов.