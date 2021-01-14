Словацкие биатлонистки Ивона и Паулина Фиалковы рассказали о серьёзных проблемах из-за последствий коронавируса. Спортсменки приостановили выступление на Кубке мира и вернулись в Словакию.
Фиалковы опубликовали сообщение в Instagram, в котором объявили о том, что последствия перенесенного коронавируса сказываются до сих пор. О заболевании стало известно в ноябре.
"Последствия коронавируса, перенесённого в ноябре, сохраняются и в настоящее время. И эти проблемы несовместимы с элитным спортом", — написано в Instagram.
Ивона в этом сезоне провела восемь гонок, в которых набрала 13 очков. В активе Паулины нет стартов.
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