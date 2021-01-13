В Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

В среду, 13 января, в Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоится спринтерская гонка у мужчин.

Откроет гонку белорус Сергей Бочарников, а закроет россиянин Игорь Малиновский. Всего участие в старте примет 101 спортсмен.

Первым из россиян на гонку выйдет Евгений Гараничев. Также участие в гонке примут Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев.

Старт-лист мужского спринта в Оберхофе

1. Сергей Бочарников (Белоруссия).

5. Евгений Гараничев (Россия).

22. Стурла Легрейд (Норвегия).

27. Себастьян Самуэльссон (Швеция).

41. Эдуард Латыпов (Россия).

42. Йоханнес Дале (Норвегия).

43. Александр Логинов (Россия).

58. Йоханнес Бё (Норвегия).

70. Кирилл Стрельцов (Россия).

76. Тарьей Бё (Норвегия).

86. Матвей Елисеев (Россия).

101. Игорь Малиновский (Россия).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В Кубке мира лидирующие позиции занимают норвежские биатлонисты. Лучший из россиян — Александр Логинов — идёт 17-м.