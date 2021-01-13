В Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону
В среду, 13 января, в Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоится спринтерская гонка у мужчин.
Откроет гонку белорус Сергей Бочарников, а закроет россиянин Игорь Малиновский. Всего участие в старте примет 101 спортсмен.
Первым из россиян на гонку выйдет Евгений Гараничев. Также участие в гонке примут Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев.
Старт-лист мужского спринта в Оберхофе
- 1. Сергей Бочарников (Белоруссия).
- 5. Евгений Гараничев (Россия).
- 22. Стурла Легрейд (Норвегия).
- 27. Себастьян Самуэльссон (Швеция).
- 41. Эдуард Латыпов (Россия).
- 42. Йоханнес Дале (Норвегия).
- 43. Александр Логинов (Россия).
- 58. Йоханнес Бё (Норвегия).
- 70. Кирилл Стрельцов (Россия).
- 76. Тарьей Бё (Норвегия).
- 86. Матвей Елисеев (Россия).
- 101. Игорь Малиновский (Россия).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону
В Кубке мира лидирующие позиции занимают норвежские биатлонисты. Лучший из россиян — Александр Логинов — идёт 17-м.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 522 очка.
- Стурла Легрейд (Норвегия) — 481.
- Йоханнес Дале (Норвегия) — 434.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 423.
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 403.
- Эмильен Жаклен (Франция) -379.
- Мартин Понсиулома (Швеция) — 349.
- Кантен Фийон Майе (Франция) — 339.
- Яков Фак (Словения) — 337.
- Фабьен Клод (Франция) — 331.