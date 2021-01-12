Финский журналист рассказал о голой женщине в сауне сборной СССР

Экс-директор офиса информагентства АПН в Хельсинки Леонид Лааксо рассказал историю о поездке сборной СССР на чемпионат мира-1982. Один из самых забавных случаев произошёл с командой в сауне.

Чемпионат прошёл в Финляндии. Лааксо в разговоре с Iltalehti вспомнил, как руководитель советской делегации, хоккеисты и главный тренер Виктор Тихонов отправились в сауну.

В какой-то момент туда же вошла женщина в "костюме Евы". Хоккеисты не ожидали такого и рассмеялись, а Тихонов остался серьёзным. Главный тренер опасался, что снимок женщины с хоккеистами может оказаться в прессе.