Финский журналист рассказал о голой женщине в сауне сборной СССР

Экс-директор офиса информагентства АПН в Хельсинки Леонид Лааксо рассказал историю о поездке сборной СССР на чемпионат мира-1982. Один из самых забавных случаев произошёл с командой в сауне.
Чемпионат прошёл в Финляндии. Лааксо в разговоре с Iltalehti вспомнил, как руководитель советской делегации, хоккеисты и главный тренер Виктор Тихонов отправились в сауну.
В какой-то момент туда же вошла женщина в "костюме Евы". Хоккеисты не ожидали такого и рассмеялись, а Тихонов остался серьёзным. Главный тренер опасался, что снимок женщины с хоккеистами может оказаться в прессе.
"Виктор понизил голос и прошептал мне на ухо, что это может быть американская провокация", — заявил Лааксо.
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