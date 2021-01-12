Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Абу-Даби обыграла украинку Марту Костюк. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась в двух сетах - 7:6, 6:4.

23-летняя россиянка сделала шесть "эйсов", три двойные ошибки и сделала пять брейк-пойнтов.

В финале Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко. Для россиянки победа в этом матче может стать первой в карьере. Решающий матч состоится 13 января.