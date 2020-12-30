Биатлонистка Коновалова отстранена на четыре года за допинг

Российская биатлонистка Виктория Коновалова заработала дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение спортсменки отсчитывается с 15 декабря 2020 года, сообщает РУСАДА.

В 2019 году Коновалова в составе сборной Красноярского края становилась золотым призёром этапа Кубка России в эстафете.

В декабре, за неделю до сдачи положительной допинг-пробы, Коновалова стала третьей в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России.